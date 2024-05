Un crack signe au PSG, le boss jubile

Alexis Brunet

Le PSG a décidé de verrouiller certains de ses meilleurs talents. Après Warren Zaïre-Emery, qui a prolongé jusqu'en 2029, le club de la capitale a également annoncé la signature du premier contrat professionnel de Senny Mayulu. Le milieu offensif s'est engagé jusqu'en 2027. Une nouvelle qui réjouit au plus haut point Nasser Al-Khelaïfi.

L'été dernier, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique pour prendre la succession de Christophe Galtier. L'Espagnol avait la réputation d'être intransigeant et de ne pas hésiter à donner sa chance aux jeunes joueurs. Cela s'est confirmé lors de ses premiers mois à Paris, avec notamment la gestion de Kylian Mbappé, mais aussi le temps de jeu important accordé à certains titis.

Senny Mayulu s'engage jusqu'en 2027 avec le PSG

Cette saison, Luis Enrique n'a donc pas hésité à faire jouer certains jeunes joueurs du PSG. Ainsi, Ethan Mbappé, Warren Zaïre-Emery, Yoram Zague ou bien Senny Mayulu ont pu gratter de nombreuses minutes de jeu. Ce qui est vu comme un signe positif pour ces jeunes talents, ayant beaucoup plus de facilité à imaginer leur avenir à Paris. Ce lundi, le club de la capitale a d'ailleurs annoncé la signature du premier contrat professionnel de Senny Mayulu. Le milieu offensif est désormais lié avec le PSG jusqu'en 2027.

Nasser Al-Khelaïfi se réjouit de la signature de Mayulu