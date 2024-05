Mercato - PSG : La mèche est vendue pour l'avenir de Luis Enrique

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Enrique a signé un contrat de deux années, soit jusqu'au 30 juin 2025. Comme il l'a souvent répété, il compte honorer son bail avec le club parisien jusqu'au bout. Cela tombe plutôt bien, puisque la direction du PSG n'envisage en aucun cas de le lâcher, et ce, même en cas de défaite en finale de la Coupe de France ce samedi soir.

Après avoir remercié Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. En effet, les hautes sphères parisiennes ont offert un contrat de deux saisons au coach espagnol. Ainsi, Luis Enrique est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2025. Et il ne devrait pas partir avant cette date.

Luis Enrique veut respecter son contrat avec le PSG

Interrogé à plusieurs reprises sur son avenir au PSG, Luis Enrique n'a eu de cesse de répéter qu'il avait pour habitude d'honorer ses contrats. Ainsi, le coach parisien a fait clairement savoir qu'il ne comptait pas quitter l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi avant la fin de la saison prochaine. Mais quelle est la position du club rouge et bleu ?

Le PSG va conserver Luis Enrique la saison prochaine