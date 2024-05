Transfert - PSG : Une offre est partie pour le remplaçant de Mbappé

Alexis Brunet

Face au départ prochain de Kylian Mbappé, le PSG a commencé à s'activer pour son potentiel successeur. Les dirigeants parisiens sont notamment intéressés par le profil de Benjamin Šeško, qui réalise une bonne saison du côté du RB Leipzig. Toutefois, le club allemand ne souhaite pas se séparer de son buteur et lui aurait même proposé un nouveau contrat.

L'été dernier, le PSG s'est considérablement renforcé en attaque. Le club de la capitale s'est notamment offert les services de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Les deux joueurs ont coûté cher au PSG, mais il est possible que Luis Campos fasse un nouvel achat important dans ce secteur de jeu.

Šeško pourrait débarquer au PSG

En effet, avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG pourrait faire une nouvelle folie en attaque. En effet, l club de la capitale serait intéressé par Benjamin Šeško, qui réalise de très belles choses au RB Leipzig. Et le Slovène pourrait coûter cher à Paris, d'autant plus qu'il est jeune et sous contrat jusqu'en 2028 avec l'équipe allemande.

Leipzig a proposé un nouveau contrat à Šeško

Benjamin Šeško est annoncé sur le départ, mais il pourrait également rester au RB Leipzig. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club allemand aurait même déjà proposé un nouveau contrat à son joueur, et ce, dans le but de le sécuriser sur du plus long terme. Le PSG a donc du souci à se faire sur ce dossier.