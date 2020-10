Formule 1

Formule 1 : Red Bull justifie son choix pour Pierre Gasly !

Publié le 31 octobre 2020 à 14h35 par T.M.

Malgré ses performances chez AlphaTauri, Pierre Gasly n’a pas été rappelé par Red Bull. Un choix justifié par l’écurie à travers Helmut Marko.

Alors que Red Bull pourrait rechercher un second pilote pour épauler Max Verstappen, celui-ci ne sera pas Pierre Gasly. En effet, ce dernier a annoncé qu’il serait toujours chez AlphaTauri la saison prochaine. Malgré ses performances et notamment sa victoire lors du Grand Prix de Monza, le Français n’a pas convaincu l’écurie avec laquelle il est sous contrat jusqu’en 2023. Un choix que Gasly n’a pas forcément compris et il n’a pas hésité à le faire savoir. Mais dans des propos rapportés par NextGen Auto , Helmut Marko, dirigeant de Red Bull, s’est expliqué.

« Besoin de lui plus que jamais pour mener AlphaTauri »