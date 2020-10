Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly en rajoute une couche sur le choix de Red Bull

Publié le 31 octobre 2020 à 11h35 par T.M.

Au moment où Red Bull cherche un second pilote, Pierre Gasly va lui rester chez AlphaTauri. Un choix que le Français a dû mal à comprendre.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull, Pierre Gasly va toutefois continuer avec AlphaTauri la saison prochaine. Auteur de bonnes performances, comme lorsqu’il a remporté le Grand Prix de Monza, le Français va donc tenter de rester sur cette lancée. Toutefois, cela ne semble pas avoir convaincu son écurie de lui donner une seconde chance aux côtés de Max Verstappen, et ce alors qu’un remplaçant à Alexander Albon pourrait prochainement débarquer. Mais Pierre Gasly doit faire avec, bien qu’il est tout de même étonné comme il a pu l’exprimer dans un entretien pour L’Equipe .

« Pas une surprise, mais… »