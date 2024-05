Mercato - PSG : Après Dortmund, «des joueurs doivent partir»

Hugo Chirossel

Déjà battu à l’aller (1-0), le PSG a vu son parcours en Ligue des champions s’arrêter au stade des demi-finales mardi soir, après sa défaite face au Borussia Dortmund (0-1). Un échec sur lequel s’est exprimé Emmanuel Petit. Le champion du monde 1998 estime que des joueurs arrivés l’été derniers à Paris ont montré leurs limites et doivent déjà s’en aller. Selon lui, une réflexion autour de l’avenir de Gianluigi Donnarumma doit également être faite.

Si le chemin semblait tout tracé jusqu’à la finale, le PSG a été éliminé dès les demi-finales de la Ligue des champions mardi soir. Après leur défaite à l’aller (1-0), les Parisiens se sont de nouveau inclinés lors du match retour face au Borussia Dortmund (0-1). Emmanuel Petit estime que le PSG doit conserver la même ossature au sein de son effectif pour continuer à grandir. Cependant, il pense également que certains joueurs doivent partir.

PSG - Mbappé : Nouvelle polémique avec son hygiène de vie ? https://t.co/epRJrxqAZH pic.twitter.com/Zjhl74rA9b — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Ils ne doivent pas rester au Paris Saint-Germain »

« Des points positifs à conserver pour le PSG ? Dans tous les grands clubs, ceux qui ont la culture de la gagne, qui ont l'habitude d'arriver dans le dernier carré de la Ligue des Champions ou éventuellement de la gagner, on s'aperçoit que tous ces grands clubs ont toujours eu une ossature de joueurs, une colonne vertébrale sur plusieurs années. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une colonne vertébrale qui se dégage de cette équipe. Donc si on a la possibilité de les laisser s'épanouir sur X années, cette équipe deviendra bien évidemment meilleure, parce qu'ils ont tous une marge de progression importante. Ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils sont désireux, ils ont une bonne mentalité. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas vraiment d'entrave à ce qu'ils ne progressent pas. Il faudra que le PSG soit très intelligent encore une fois au mercato et s'appuie sur ce que font les grands clubs. C'est-à-dire, par petites touches, améliorer l'effectif sur deux ou trois années, avec un projet sportif qui suit, avec un entraîneur qui reste sur le banc, avec la confiance des dirigeants. J'ai la naïveté de croire que c'est le cas avec Luis Enrique, c'est le cas aussi avec les dirigeants parisiens. En revanche, il y a des joueurs qui doivent partir. Ça, c'est une certitude. Ils ne doivent pas rester au Paris Saint-Germain », a déclaré Emmanuel Petit, dans un entretien accordé à MadeInFOOT .

Petit demande les départs de Kolo Muani, Skriniar et Donnarumma