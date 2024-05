Tennis : Une polémique éclate, Nadal sort du silence

Jean de Teyssière

Le Masters 1000 de Rome a débuté avec le tableau principal en ce mercredi 8 mai avec plusieurs absents. Si Rafael Nadal répond à l'appel, ce n'est pas le cas de Carlos Alcaraz et Jannick Sinner. Les deux joueurs sont blessés et ont déclaré forfait ce qui a provoqué une légère polémique dans le monde du tennis, où de nombreux observateurs remettent en cause un calendrier trop chargé et des tournois devenus trop longs.

Le Masters 1000 de Madrid s'est terminé avec la victoire d'Andrey Rublev face à Félix Auger-Aliassime (4-6, 7-5, 7-5). Un tournoi durant lequel le Canadien s'est hissé pour la première fois de sa carrière en finale d'un Masters 1000. Mais pour ce faire, il a bénéficié de trois abandons (Mensik, Lehecka et Sinner). La durée rallongée des tournois est remise en cause par certains observateurs et lors du Masters 1000 de Rome, qui a débuté ce 8 mai, Jannick Sinner et Carlos Alcaraz sont forfaits.

Swiatek voit ces blessures comme une simple coïncidence

Présente en conférence de presse ce mercredi à Rome, la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek a évoqué ces nombreuses blessures : « C’est difficile pour moi de comparer le tennis ATP sur terre battue et sur dur. Je ne suis pas ce genre de spécialiste en termes d’analyse pour savoir pourquoi ils ont des blessures maintenant. D’un autre côté, c’est peut‐être juste simplement une coïncidence si cela ne s’est produit que quelques jours. Je pense que dans l’ensemble, le circuit devient de plus en plus exigeant en raison de la durée des tournois et de toutes ces règles obligatoires, tant sur l’ATP que sur la WTA. Nous verrons ce que cela va apporter dans le futur . »

«Les absences de Jannik et Carlos nous font en parler, mais je pense que c’est une coïncidence»