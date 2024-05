Départ de Mbappé : Le PSG a fait son choix pour le mercato

La rédaction

Avec le départ désormais officiel de Kylian Mbappé, le PSG s’apprête à devoir sortir le chéquier cet été. Après avoir tenté de convaincre le Bondynois de rester jusqu’au bout, le club de Nasser Al-Khelaïfi va devoir s’attaquer à un autre chantier : trouver l'héritier de sa star. Ainsi, le PSG compte recruter un nouvel ailier gauche lors du prochain mercato.

C’était un dénouement qui était particulièrement attendu, mais qui aura finalement été celui annoncé. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à l’issue de la saison. Forcément, ce départ ne sera pas sans conséquence du coté du Parc des Princes. La première concernera le mercato. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auront une mission : recruter un joueur de premier plan pour combler le vide laissé par le Bondynois. Et comme l’annonçait le10sport.com, c’est un attaquant capable d’occuper le côté gauche qui est espéré. Une information que confirme Abdellah Boulma.

«Devant, ce serait donc plutôt un joueur côté gauche »

Dans un entretien accordé à Culture PSG , Abdellah Boulma a affirmé que le PSG compte recruter un ailier gauche cet été : « Devant, ce serait donc plutôt un joueur côté gauche, avec le départ de Mbappé. Même si on a déjà Barcola, il faut quelqu'un qui soit capable d'occuper ce côté gauche. »

Barcola va avoir un concurrent en 2024-2025

Arrivé l’été dernier contre un chèque de 45M€, Bradley Barcola effectue une très belle première saison sous le maillot du PSG. Malgré les bonnes performances de son joueur 21 ans, le club de la capitale a prévu de recruter un autre ailier gauche pour combler le départ de Kylian Mbappé.