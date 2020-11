Formule 1

Formule 1 : Perez, Albon, Hülkenberg... Le clan Verstappen prend position !

Publié le 3 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Une nouvelle fois auteur d’une belle saison, Max Verstappen ne sait toujours pas qui sera à ses côtés l’an prochain chez Red Bull. Si la liste se réduit, le père du Néerlandais a clairement affiché sa préférence pour Nico Hulkenberg.

Cette saison, c’est encore la Red Bull de Max Verstappen qui tient la dragée haute aux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Mais derrière le Néerlandais, Alexander Albon a du mal à tenir la cadence. Le Thaïlandais sait désormais que son baquet pour 2021 est menacé. Et l’écurie autrichienne a d’ores et déjà dressé une liste de ceux qui pourraient lui succéder très prochainement. Si les cœurs balancent entre Sergio Pérez et Nico Hulkenberg, Max Verstappen a déjà fait son choix, un avis partagé par son père.

« J’ai la même préférence que Max »