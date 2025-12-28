Kylian Mbappé : L’accord à la Tiger Woods passé avec le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le conseil des prud’hommes a donc rendu son verdict et ainsi, dans le conflit qui opposait le PSG à Kylian Mbappé, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à son ancien joueur. Une somme dans laquelle est notamment compris 1,5M€ de prime d’éthique. Un montant qui fait d’ailleurs parler du côté de l’Angleterre…

Voilà que la prime d’éthique refait parler du côté du PSG. Après les révélations qui étaient tombées sur Neymar, cette fois, c’est avec Kylian Mbappé qu’elle refait surface. En effet, alors que le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ au désormais joueur du PSG par le conseil des prud’hommes, 1,5M€ correspondant à la prime d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024 de Mbappé.

« Les clubs tiennent beaucoup à préserver leur image » Comme l’explique la BBC, cette prime d’éthique en a fait tiquer plus d’un en Angleterre, où les clubs sont autorisés à ponctionner le salaire des joueurs pour les sanctionner. En France, cela est interdit et c’est ainsi que cette prime d’éthique sert de garantie. Expert du média britannique, Kieran Maguire a expliqué : « Les clubs tiennent beaucoup à préserver leur image. Ils ne veulent pas que quiconque s'en prenne violemment au club, d'où l'existence de clauses de bonne conduite ».