Kylian Mbappé : L’accord à la Tiger Woods passé avec le PSG !

Le conseil des prud’hommes a donc rendu son verdict et ainsi, dans le conflit qui opposait le PSG à Kylian Mbappé, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à son ancien joueur. Une somme dans laquelle est notamment compris 1,5M€ de prime d’éthique. Un montant qui fait d’ailleurs parler du côté de l’Angleterre…
Voilà que la prime d’éthique refait parler du côté du PSG. Après les révélations qui étaient tombées sur Neymar, cette fois, c’est avec Kylian Mbappé qu’elle refait surface. En effet, alors que le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ au désormais joueur du PSG par le conseil des prud’hommes, 1,5M€ correspondant à la prime d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024 de Mbappé.
« Les clubs tiennent beaucoup à préserver leur image »
Comme l’explique la BBC, cette prime d’éthique en a fait tiquer plus d’un en Angleterre, où les clubs sont autorisés à ponctionner le salaire des joueurs pour les sanctionner. En France, cela est interdit et c’est ainsi que cette prime d’éthique sert de garantie. Expert du média britannique, Kieran Maguire a expliqué : « Les clubs tiennent beaucoup à préserver leur image. Ils ne veulent pas que quiconque s'en prenne violemment au club, d'où l'existence de clauses de bonne conduite ».
« On a vu la même chose avec Tiger Woods et Lance Armstrong »
C’est alors que Kieran Maguire a fait un parallèle entre cette prime qu'on pouvait retrouver dans le contrat de Kylian Mbappé au PSG et ce qui était prévu pour des sportifs comme Tiger Woods ou encore Lance Armstrong avec leurs sponsors : « On a vu la même chose avec Tiger Woods et Lance Armstrong. Les clauses de comportement sont donc assez courantes dans le sport ».