«Quasiment à 100%» : Une star du PSG au Real Madrid, c'est validé !

Ces dernières heures, la presse espagnole a lâché une petite bombe en assurant que le Real Madrid se préparait à vendre Vinicius Junior pour financer le transfert de Vitinha. Un projet largement validé par les Madridistas qui seraient très chauds pour cette opération.

C'est une petite bombe que la presse espagnole a lâché ces dernières heures. Selon la Cadena SER, le Real Madrid serait prêt à se séparer de Vinicius Junior afin de financer le transfert de Vitinha. Et d'après le journaliste Julio Pulido, ce projet est totalement validé par les supporters madrilènes.

Vitinha au Real, les Madrilènes valident ! « Presque 100% des supporters du Real Madrid approuveraient le départ de Vinícius pour l'arrivée de Vitinha. Je ne sais pas si ce sera le cas à 100%, mais c'est sûr qu'il s'agit d'un pourcentage très élevé (...) Mais ce sera une opération très difficile. Je ne pense pas que Luis Enrique acceptera le départ de Vitinha pour le moment », lâche-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER avant de poursuivre.