PSG : L'agression est évitée, c'est le choc !

Le 31 mai dernier, le PSG écrasait l’Inter en finale de la Ligue des Champions (5-0). Une humiliation historique pour une finale de C1, alors qu’avant la rencontre, aucun réel favori ne se dégageait. Ancien de la maison et commentateur pour M6 ce jour-là, Antoine Kombouaré a été impressionné de la prestation des hommes de Luis Enrique.

Le PSG a marqué l’histoire de la Ligue des Champions. Ayant soulevé sa première C1 en mai dernier, Paris a battu le record du plus gros écart de but lors d’une finale sur cette compétition. Commentateur pour M6 ce soir de 31 mai, Antoine Kombouaré était sous le choc.

« Je l’imaginais capable d’agresser le PSG » « Avant le match, je pensais vraiment que ce serait du 50-50. L’Inter venait de laisser filer le titre national et la coupe d’Italie mais je l’imaginais capable d’agresser le PSG. Mais assez vite, cela n’a été que du bonheur à commenter », a ainsi confié l’ancien joueur et entraîneur du PSG au Parisien.