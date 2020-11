Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 4 novembre 2020 à 18h35 par A.M.

Alors qu'il n'a pas été conservé par Haas pour la saison prochaine, Romain Grosjean va quitter la Formule 1 et reconnaît avoir entamé des démarches pour rejoindre l'IndyCar.

Romain Grosjean va tenter de profiter de cette fin de saison. Et pour cause, les quatre derniers Grands Prix restants seront les derniers de sa carrière en Formule 1. En effet, après une saison très compliquée, Haas a décidé de se séparer de ses deux pilotes dont l'horizon en F1 est bouché. En effet, tous les baquets commencent à se remplir pour 2021. En effet, Alfa Romeo (Räikkönen et Giovinazzi) et Williams (Russell et Latifi) ont récemment confirmé conserver leur duo de pilotes tandis que Racing Point (Vettel et Stroll), McLaren (Ricciardo et Norris), Renault (Ocon et Alonso) ou encore Ferrari (Leclerc et Sainz) ont depuis longtemps annoncé leur line-up pour la saison prochaine. Mercedes a annonce la prolongation de Valtteri Bottas en attendant celle de Lewis Hamilton tandis que Pierre Gasly et Max Verstappen seront les leaders d'Alpha Tauri et Red Bull. Autrement dit, les deux derniers baquets qui pourraient être libres sont ceux de Daniil Kvyat et Alexander Albon, mais dans les deux cas, Romain Grosjean n'est pas en course. Par conséquent, l'ancien pilote Lotus devrait se tourner vers une autre discipline comme l'IndyCar.

Grosjean est attiré par l'IndyCar