Formule 1

Formule 1 : Racing Point attend Sebastian Vettel de pied ferme !

Publié le 3 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Après six ans chez Ferrari, Sebastian Vettel rejoindra à la fin de la saison l’écurie Racing Point, future Aston Martin. En difficulté cette saison, le pilote allemand sera accueilli à bras ouvert sous ses nouvelles couleurs, comme le clame Andy Green.

Les années de Sebastian Vettel chez Ferrari laisseront forcément un goût quelque peu amer. Non-prolongé par la Scuderia après six ans de bons et loyaux services, le quadruple champion du monde roulera l’an prochain sous la houlette de l’écurie Aston Martin, nouvelle appellation de Racing Point. Décevant cette saison au volant de sa monoplace, et dépassé par un Charles Leclerc de plus en plus important, l’Allemand vit une véritable année galère. Mais son futur directeur technique, Andrew Green, reste convaincu qu’il relèvera la tête sous ses nouvelles couleurs, dans des propos relayés par NextGen Auto .

« Nous pouvons ramener Seb à son meilleur niveau »