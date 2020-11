Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc reprend espoir pour 2021 !

Publié le 4 novembre 2020 à 12h35 par A.M.

En grande difficulté depuis le début de saison, Ferrari semble avoir apporté quelques améliorations qui portent leur fruit. Ce qui redonne espoir à Charles Leclerc pour 2021.

La saison de Ferrari est cauchemardesque. Charles Leclerc arrive toutefois à tirer son épingle du jeu par moment et a noté des progrès ces dernières semaines. Quatrième à Portimao puis cinquième à Imola, le pilote Monégasque a également réalisé de belles prestations en qualifications, preuve que l'écurie au cheval cabré à retrouver une pointe de vitesse intéressante. De bon augure avant 2021. Et pour cause, les équipes n'auront quasiment pas l'opportunité d'apporter de grosses modifications à leur monoplace compte tenu du peu de temps entre les deux saisons. La hiérarchie de 2021 devrait donc sensiblement être la même que celle de 2020 ce qui ne laisse rien présager de bon pour Ferrari. Mais les récents progrès affichés par l'écurie italienne redonnent espoirs à Charles Leclerc.

«Nous espérons que les améliorations apportées pour l’année prochaine seront suffisantes pour progresser»