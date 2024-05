Mbappé - PSG : Le Real Madrid prépare une grande annonce !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid, tout juste sacré champion d'Espagne pour la 36ème fois de son histoire espère réaliser un encore plus gros coup cet été en arrivant à faire signer Kylian Mbappé. Le champion du monde français est très attendu dans ce club, qui a déjà tout prévu pour son arrivée.

Kylian Mbappé et le Real Madrid, enfin la bonne année ? Après de multiples échecs, dont celui encore marquant de 2022, cette année semble être la bonne pour voir les deux camps être enfin réunis. Tout ne serait plus qu'une question de jours.

Un service spécial Mbappé a été créé au Real Madrid

Dans son podcast Here We Go , le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que le Real Madrid avait crée un service dédié à l'arrivée de Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG devrait, sauf énorme retournement de situation, rejoindre le club espagnol la saison prochaine et on s'active déjà fortement en coulisses.

Tout est prêt pour annoncer sa venue

Le journaliste italien ne s'arrête pas là et révèle même que le Real Madrid aurait déjà tout préparé pour la venue de Kylian Mbappé. La présentation serait déjà prête, tout comme l'annonce de son arrivée. Rien ne semble empêcher Kylian Mbappé de signer dans le club de ses rêves cet été.