Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon s’enflamme pour l’arrivée de Fernando Alonso !

Publié le 7 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il ne reste plus que 4 courses dans cette saison de Formule 1, Fernando Alonso rejoindra Renault lors du prochain exercice. Un choix totalement validé par Esteban Ocon.

Esteban Ocon n’en finit plus de lancer des louanges à son futur coéquipier, Fernando Alonso. Si le double champion du monde est déjà impliqué dans sa future écurie, Renault, Fernando Alonso ne redécouvrira le championnat de Formule 1 que l’année prochaine. Pour l’instant, c’est encore Daniel Ricciardo qui conduit l’autre Renault. Ce pour encore quatre Grand Prix avant que l’Australien ne rejoigne McLaren. Alonso pourra alors de nouveau monter dans un baquet. Son futur coéquipier, Esteban Ocon, a hâte de voir le double vainqueur des 24 Heures du Mans à l’œuvre.

« Fernando est là pour réussir, tout comme moi »