Formule

Formule 1 : L'aveu de Fernando Alonso sur ses grands débuts avec Renault !

Publié le 5 novembre 2020 à 11h35 par A.M.

De retour en Formule 1 du haut de ses 39 ans, Fernando Alonso est conscient de l'ampleur du défi qu'il s'est fixé et que ses premiers tours de roue s'annoncent compliqués.

C'est officiel depuis quelques semaines, Fernando Alonso fera son retour en Formule 1 après deux saisons à se distinguer dans d'autres disciplines. Le double champion du monde sera de retour dans l'écurie avec laquelle il a remporté ses deux titres : Renault. L'écurie française, qui deviendra Alpine la saison prochaine, a donc misé sur l'Espagnol qui remplacera Daniel Ricciardo qui a opté pour McLaren. Mais plusieurs questions se posent quant au retour de Fernando Alonso, éloigné de la F1 durant deux saisons, et qui du haut de ses 39 ans va devoir retrouver le rythme. Le natif d'Oviedo reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation.

«Je suis conscient que je pourrais être un peu en difficulté»