Formule 1 : Fernando Alonso en dit plus sur son retour chez Renault !

Publié le 4 novembre 2020 à 23h35 par B.C.

Alors que Fernando Alonso remplacera Daniel Ricciardo chez Renault la saison prochaine, L'Espagnol reconnaît qu'il ne pouvait pas retrouver la Formule 1 dans une autre écurie.

L'année 2021 rimera avec retour en Formule 1 pour Fernando Alonso. L'Espagnol a en effet décidé de retourner chez Renault la saison prochaine en remplacement de Daniel Ricciardo, qui s'est engagé chez McLaren. Après ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006, Alonso tentera de s'illustrer sur les circuits dans une écurie qu'il connaît parfaitement. Le pilote de 39 ans est en effet passé à deux reprises chez Renault, qui deviendra Alpine, un retour à la maison logique pour lui comme il l'a expliqué dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Renault a toujours été le choix préféré »