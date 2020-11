Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat d'Esteban Ocon sur la fin de saison...

Publié le 5 novembre 2020 à 9h35 par A.M.

Alors que la saison de Formule 1 a été largement impactée par la crise du Covid-19, Esteban Ocon craint toujours qu'une fin de saison soit anticipée.

Présent en Australie en mars dernier pour lancer la saison 2020, le paddock de Formule 1 a finalement fait ses bagages à quelques heures du Grand Prix. La crise du Covid-19 débutait, annulant les principaux événements sportifs. Et la F1 n'a pas échappé à la règle. Après l'annulation de plusieurs GP, dont Monaco, la saison a finalement débuté le 5 juillet et depuis cette date, les pilotes mènent un train d'enfer, avec déjà 13 courses disputées en 4 mois, et ont découvert ou redécouvert certaines circuits à l'image de Portimao, le Mugello ou Imola. Officiellement, 4 courses sont encore au programme avec le Grand Prix de Turquie (15 novembre), un double rendez-vous à Bahreïn (29 novembre et 6 décembre) et à Abu Dhabi (13 décembre). Un quadruple rendez-vous asiatique qui est toutefois mis en danger par la reprise de la crise du Covid-19 comme le craint Estaban Ocon.

Ocon inquiet pour la fin de saison