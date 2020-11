Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Ferrari sur sa saison difficile !

Publié le 8 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Cette année, Ferrari connaît une saison très compliquée. Si les monoplaces au cheval cabré semblent clairement en manque de rythme, il y a néanmoins encore des raisons d’y croire.

Actuellement 6e du classement des constructeurs derrière Racing Point, Ferrari connaît sa pire saison depuis très longtemps. Si le jeune Monégasque, Charles Leclerc (23 ans) tente de sauver les apparences puisqu’il est aujourd'hui 5e du classement pilotes, Sebastian Vettel fait pâle figure. Le quadruple champion du monde pointe à une inquiétante 14e place, mais sera remplacé par Carlos Sainz Jr chez Ferrari l’an prochain. Face à cette situation, les dirigeants italiens de l’écurie reconnaissent totalement leur échec, mais n’ont pas abdiqué pour le futur.

« Nous avons eu des performances en retrait de nos rivaux »