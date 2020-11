Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel prépare sa rupture avec Ferrari !

Publié le 6 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Après six ans chez Ferrari, Sebastian Vettel rejoindra Aston Martin. Avant son départ, le pilote allemand revient sur cette aventure.

De tête d'affiche à deuxième pilote. L'association entre Sebastian Vettel et Ferrari a été détonante. Dès son officialisation. Pilote Red Bull depuis son plus jeune âge, Vettel a quitté le giron du taureau ailé pour rejoindre le cheval cabré en 2015. Un transfert inattendu, mais pas surprenant. En effet, le quadruple champion du monde n'a jamais caché sa passion pour Michael Schumacher et l'envie de marcher sur les traces de son illustre compatriote. Alors un passage chez Ferrari était inévitable. L'écurie de Maranello espérait d'ailleurs répéter l'histoire. Mais Sebastian Vettel ne sera pas parvenu à glaner un sacre mondial, qui échappe à Ferrari depuis 2017. Après de belles années à lutter pour le titre, Sebastian Vettel se retrouve embarquée dans une saison compliquée.

« L'idée même de rouler pour Ferrari est légendaire »