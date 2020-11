Formule 1

Formule 1 : Mattia Binotto évoque sa relation avec Toto Wolff !

Publié le 6 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Cette saison, la lutte entre Ferrari et Mercedes n’est pas aussi marquée que les années précédentes. Cela n’a pas empêché Mattia Binotto de s’exprimer sur sa relation avec Toto Wolff.

Si la saison dernière, Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont réussi à contrarier ponctuellement les plans de Mercedes, cette édition 2020 est loin de se dérouler sous les mêmes hospices. Lewis Hamilton fonce à toute vitesse vers son 7e titre mondial, et pendant ce temps, la Scuderia fait grise mine, en proie à une monoplace défaillante. Le bras de fer entre les deux écuries semble désormais loin, et Toto Wolff semble avoir pris le dessus définitivement sur son homologue Mattia Binotto, qui a validé ses choix forts en vue de 2021.

« Il y a du respect »