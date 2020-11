Formule 1

Formule 1 : Ferrari valide Leclerc et Sainz pour la saison prochaine !

Publié le 5 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que la saison actuelle de la Scuderia Ferrari est plus que moyenne, les dirigeants de l’écurie au cheval cabré ont déjà les yeux rivés sur l’année prochaine.

Actuellement 6e du classement constructeur derrière Renault, Ferrari a mauvaise mine. Habitué à lutter pour le podium avec les Mercedes, Charles Leclerc et Sebastian Vettel se contentent, pour l’instant, des accessits. Alors que le quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, ne sera plus de l’aventure italienne l’an prochain, Mattia Binotto, le patron de Ferrari, s’est dit heureux d'accueillir Carlos Sainz Jr. (actuellement chez McLaren), dans la seconde Ferrari.

« Leclerc enchante les fans, Sainz est un leader »