Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc se prononce sur un départ chez Mercedes

Publié le 5 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors que Ferrari vit l'une des saisons les plus compliquées de son histoire, Charles Leclerc a affirmé qu'il resterait, et ce même si Mercedes lui proposait une place, bien qu'il respecte cette écurie.

Seulement sixième au classement des constructeurs cette saison, Ferrari est en grande difficulté et traverse l'une des pires périodes de son histoire en Formule 1. Si Charles Leclerc est parvenu à réaliser quelques belles performances à l'image d'une deuxième place lors du Grand Prix d'Autriche ou d'un podium à Silverstone, on ne peut pas en dire autant pour Sebastian Vettel, qui vit une dernière saison dramatique chez l'écurie italienne, alors qu'il ne s'est hissé au delà de la dixième place qu'à seulement deux reprises cette saison. Ainsi, alors qu'il sera associé à Carlos Sainz Jr la saison prochaine, Charles Leclerc a réaffirmé son amour pour Ferrari et affiché son souhait de ramener la Scuderia sur le toit de la Formule 1, même s'il avait la possibilité de signer chez Mercedes...

« Je préfère rester chez Ferrari »