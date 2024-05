Mercato : La décision radicale du PSG pour l’avenir d’un crack

Thibault Morlain

Le prêt de Xavi Simons au RB Leipzig arrive à son terme et s'il est censé revenir au PSG cet été, l’avenir du Néerlandais est plus incertain que jamais. On ne sait toujours pas où jouera Xavi Simons la saison prochaine et alors que le milieu offensif de 21 ans pourrait passer un nouvel exercice loin de Paris, le PSG aurait pris une décision ferme.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG compte sur Xavi Simons pour la saison prochaine. Pour autant, le dernier mot reviendra au Néerlandais pour son avenir. Après son prêt concluant à Leipzig, Xavi Simons pourrait ne pas encore jouer au PSG. Pour autant, ce nouveau départ ne devrait pas être définitif…

Pas de transfert pour Xavi Simons

Evoquant ce mardi l’avenir de Xavi Simons, Le Parisien l’assure : le Néerlandais ne sera pas vendu par le PSG lors du mercato estival. Et pour cause… En cas de vente de Xavi Simons, Paris devra payer une indemnité au PSV Eindhoven, ce qui n’est pas prévu.

Un nouveau prêt ?