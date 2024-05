OM : Une star déballe tout sur son calvaire

Hugo Chirossel

Après des premiers pas mitigés à l’OM et avoir été sifflé par le Stade Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang a fini par faire ce qu’il a fait partout où il est passé, marquer des buts. L’attaquant de 34 ans a trouvé le chemin des filets à 30 reprises cette saison. Pour lui, le déclic a été face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, contre qui il avait inscrit un triplé.

Auteur de 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang n’était qu’à deux unités du record de Didier Drogba, meilleur buteur de l’OM sur une saison au XXIème siècle. L’attaquant âgé de 34 ans a également délivré 11 passes décisives, des statistiques qui attestent de sa bonne saison à Marseille, après des premiers mois plus compliqués. Des performances qui lui ont valu d’être élu Phocéen d’Or, un trophée remis par Le Phocéen et décerné par la presse locale, les groupes de supporters et les internautes.

«Le déclic a été contre l'Ajax Amsterdam à domicile»

Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié au média spécialisé dans l’actualité de l’OM et a déclaré que pour lui, le déclic avait été contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa : « Le déclic a été contre l'Ajax Amsterdam à domicile. C'était le match où j'avais besoin de changer la tendance. J'aurais préféré un meilleur début de saison, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ce jour-là a marqué un tournant. Pour moi, c'est vraiment le moment clé de la saison. Marquer un triplé au Vélodrome reste pour moi un souvenir fantastique . »

«Surtout grâce au soutien de mes coéquipiers»