Mercato : Habib Beye à l’OM ? Il répond à Riolo

Alors que la saison est désormais terminée, l’OM est toujours à la recherche d’un entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset. Si de nombreuses pistes sont évoquées, aucune ne s’est pour le moment concrétisée. Pire, les Phocéens se heurtent à différents échecs. Plusieurs options restent néanmoins envisageables, comme Habib Beye. Alors que Daniel Riolo avait validé cette piste, Jérôme Rothen a émis un avis totalement opposé.

Alors que le mois de mai défile à toute vitesse, le nom du prochain entraîneur de l’OM est toujours inconnu. Si Paulo Fonseca semblait tout proche de s’engager du côté du Vélodrome il y’a encore quelques semaines, le coach portugais se rapprocherait de plus en plus de l’AC Milan. Forcément cela force les Olympiens à se tourner vers d’autres pistes, comme Sergio Conceiçao, que Pablo Longoria a rencontré selon les informations du 10sport.com, ou encore celle menant à Habib Beye. Alors que celui qui a emmené le Red Star en Ligue 2 cette saison a déclaré être emballé à l’idée d’occuper le banc de touche marseillais, Jérôme Rothen a totalement désapprouvé cette possibilité, contredisant Daniel Riolo, qui avait lui donné le feu vert pour une arrivée de Beye à l'OM.

« Elle où la crédibilité d’Habib Beye ? »

Sur les ondes de RMC , Jérôme Rothen n’a pas été tendre avec Habib Beye. Pour celui qui a joué pour Monaco, le technicien de 46 ans n’est clairement pas prêt à prendre les reines d’une équipe comme l’OM : « Ça me surprend concernant Daniel qu’il tienne ce discours là parce que j’estime qu’il parle assez bien de foot et depuis de nombreuses années. Il s’y intéresse et il ne dit pas que des bêtises. Mais là-dessus, je trouve qu’il dit une énorme connerie, tout simplement. Elle où la crédibilité d’Habib Beye en tant qu’entraîneur pour entraîner l’OM ? Peut-être le plus grand club de France. Ce n’est pas parce que cette année est une année blanche que ça y est l’OM est rentré dans le rang. L’OM reste l’OM. Comment tu veux donner du crédit à un entraîneur qui a fait des belles choses avec une équipe de National depuis 2 ans ? Ce n’est pas contre Habib Beye ma démarche, il y a juste des paliers à passer. T’as le droit d’avoir des rêves, mais ça ne veut pas dire que c’est réalisable tout de suite. J’espère qu’il a conscience que l’OM c’est trop tôt, c’est trop tôt par rapport à plein de choses. »

« Ça serait une régression terrible pour l’OM »