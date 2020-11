Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Verstappen sur les performances de Red Bull !

Publié le 9 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Max Verstappen devrait, selon toute vraisemblance, terminer troisième du championnat 2020 de Formule 1 derrière les deux Mercedes. Une place qui ne lui suffit plus, de quoi mettre la pression sur Red Bull.

Les champions veulent toujours plus. Avec une victoire à Silverstone et 9 podiums en GP cette saison, Max Verstappen n’est pas content. Le Néerlandais a, presque toujours, souffert de la comparaison avec les deux flèches d’argent de Mercedes. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, respectivement 1er et 2e du classement des pilotes, sont quasiment hors de portée de Max Verstappen alors qu’il ne reste plus que 4 Grand Prix de F1 à disputer. Le Néerlandais a remis en question les voitures Red Bull.

« J’ai parfois du mal à accepter la troisième place »