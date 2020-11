Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Bottas... Toto Wolff dévoile les coulisses du succès de Mercedes !

Publié le 8 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors que Mercedes est officiellement devenu champion du monde constructeurs à Imola, Toto Wolff a mis en avant les sacrifices de son garage.

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari est décidément un circuit historique. Après une immense tragédie en 1994 avec les décès de Ronald Ratzenberg aux essais et d'Ayrton Senna en course, Imola laissera une trace plus réjouissante cette année. Surtout pour les flèches d'argent. Alors que Mercedes s'est emparé de tous les titres entre 2014 et 2019, le monopole continue. Dominatrice cette saison, l'écurie de Brackley a été sacré championne du monde des constructeurs au terme du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Un septième sacre consécutif record. Du côté des pilotes aussi, Mercedes est assuré de poursuivre son hégémonie. Face à l'avance conséquente de Lewis Hamilton, seul son coéquipier, Valtteri Bottas, peut encore lui contester le titre.

« Gagner ne fait que compenser nos sacrifices »