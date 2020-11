Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher fait une annonce pour ses débuts en F1 !

Publié le 11 novembre 2020 à 14h35 par A.M.

En course pour le titre en F2, Mick Schumacher est également à la lutte pour une place un baquet de F1 chez Haas. Le fils du septuple Champion du monde a évoqué le grand saut dans l'élite du sport automobile.

La saison 2021 sera-t-elle celle des premiers tours de roue de Mick Schumacher en Formule 1 ? C'est une probabilité très forte puisque le fils du septuple Champion du monde fait partie des pilotes en lice pour récupérer l'un des deux baquets de Haas laissés libres par Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Compte tenu du lien entre l'écurie américaine et Ferrari, Mick Schumacher sera probablement en concurrence avec d'autres pilotes de la Ferrari Driver Academy tels que Robert Shwartzman, son coéquipier en F2, Callum Ilott ou encore Marcus Armstrong fait rage. Mick Schumacher est d'ailleurs à la lutte avec les deux premiers cités, entre autres, pour le titre en Formule 2 dont il domine le classement avant les deux derniers rendez-vous à Bahreïn. Un sacre qui serait probablement une première étape majeure avant d'arriver en Formule 1 comme l'explique le fils du Baron Rouge.

«Je ne suis pas prêt à 100% pour la F1, mais...»