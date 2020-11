Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 10 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que Mercedes marche encore une fois sur l’eau cette saison, les prolongations de Toto Wolff et Lewis Hamilton interrogent. Le patron de l’écurie a toutefois révélé qu’il souhaitait bien conserver ses fonctions l’année prochaine.

Nouvelle saison et nouvelle démonstration pour Mercedes en Formule 1. À quatre courses du terme, l’écurie allemande et d’ores et déjà assurée d’être sacrée championne du monde des constructeurs. Sur la piste, Lewis Hamilton flambe et fonce à toute allure vers son 7e titre de champion du monde, avec comme seul et unique concurrent son coéquipier Valtteri Bottas. Mais tout n’est pas rose pour autant, et si ce dernier a déjà prolongé son bail pour 2021, ce n’est pas le cas du pilote britannique, qui a lié son avenir à celui de son directeur d’équipe Toto Wolff.

« Je pense rester un an de plus »