Formule 1 : Pas encore chez Ferrari, Carlos Sainz Jr est déjà menacé !

Publié le 9 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Recruté pour remplacer Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr pilotera pour Ferrari la saison prochaine. Mais le pilote espagnol est sous pression. Sa place est déjà l'objet de convoitises.

Une page se tourne chez Ferrari. Sebastian Vettel est sur le départ. Avant même le début de cette saison, relativement compliquée pour les rouges, le pilote allemand a été remercié. Le quadruple champion du monde rebondira chez Aston Martin, actuellement Racing Point, tandis que Carlos Sainz Jr prendra sa place. Arrivé en 2015, Baby Schumi est venu avec l'espoir de suivre les traces de son idole. Mais en six saisons, le pilote de 33 ans n'a pas réussi à mener la Scuderia à un premier titre mondial depuis 2007. Dans l'autre baquet, Charles Leclerc s'est affirmé. Au point d'être considéré comme le premier pilote de l'écurie par Mattia Binotto. Le Monégasque sera la pierre angulaire du futur de Ferrari.

« Mon rêve est de courir pour Ferrari, pourquoi pas dans deux ans »