Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher ne se cache plus !

Publié le 9 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après un premier week-end particulier au Nürburgring, Mick Schumacher pourrait gagner un volant en Formule 1 pour la saison prochaine. Le pilote allemand affiche sa volonté d'y parvenir.

La saison automobile est proche de rendre son verdict. En Formule 1, Mercedes a été sacré champion du monde constructeurs pour la septième année consécutive après le Grand Prix d'Emilie-Romagne. Les flèches d'argent sont même assurées de remporter le titre pilote. En effet, le championnat ne peut plus sacrer que Lewis Hamilton ou Valterri Bottas. Dans le même temps, les écuries préparent la prochaine saison. Et la grille 2021 se remplit. Mais Haas n'a toujours pas annoncé son duo de pilotes. Alors que Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont été poussé vers la sortie, les baquets devraient être attribués à deux néophytes. Mick Schumacher et Nikita Mazepin, respectivement leader et sixième de Formule 2, sont pressentis pour récupérer ces volants.

« Je me sens prêt pour la Formule 1 »