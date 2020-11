Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... L'incroyable sortie de Max Verstappen !

Publié le 10 novembre 2020 à 18h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton file vers un septième titre mondial, Max Verstappen estime que la majorité des pilotes en feraient autant avec la Mercedes.

Cette saison encore, Mercedes a survolé la concurrence, ne laissant que des miettes à ses concurrents. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas se sont en effet partagés 11 des 13 victoires de la saison et à quatre Grands Prix de la fin de la saison, l'écurie allemande a déjà assuré le titre constructeurs avec une avance colossale sur Red Bull. Une domination qui frustre Max Verstappen, seul pilote à venir titiller les Mercedes en course. Vainqueur à Silverstone et à chaque fois sur le podium lorsqu'il n'a pas abandonné, le Néerlandais ne peut que subir les événements et estime que la plupart des pilotes pourraient gagner au volant d'une Mercedes.

«Je n’ai rien contre Lewis, mais 90% de la grille pourrait gagner dans cette voiture»