Formule 1 : Felipe Massa voit grand pour Max Verstappen !

Publié le 10 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Condamné à jouer les seconds rôles derrière l’hégémonie de Mercedes, Max Verstappen n’en demeure pas moins le futur de la Formule 1. Pour Felipe Massa, le Néerlandais a déjà la capacité de devenir champion du monde.

Cette saison, il a été le seul à pouvoir de temps à autre contester la suprématie de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Au volant de sa monoplace Red Bull, Max Verstappen se démène pour figurer du mieux qu’il peut, mais plafonne à la 3e place du championnat du monde. À 23 ans, le prodige néerlandais a encore du temps devant lui, mais commence à s’impatienter face aux limites de ce que peut lui offrir son écurie. Malgré tout, il demeure aux yeux de beaucoup la plus grande promesse du futur de la Formule 1, comme l’a indiqué l’ancien pilote Felipe Massa, dans des propos relayés par NextGen-Auto .

« Il a tout ce qu’il faut »