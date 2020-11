Formule 1

Formule 1 : La révélation de Pierre Gasly sur son avenir !

Publié le 10 novembre 2020 à 10h35 par A.M.

Officiellement reconduit chez AlphaTauri pour la saison prochaine, Pierre Gasly révèle qu'il savait depuis un certain temps qu'il prolongerait l'aventure avec l'écurie italienne.

Auteur d'une saison absolument exceptionnelle, Pierre Gasly a été confirmé par AlphaTauri pour la saison prochaine. Dixième du classement du Championnat du monde avec notamment une victoire à Monza et quelques très belles prestations comme sa cinquième place au Portugal ou sa sixième position au Nurburgring, le Français aurait pu prétendre à une place dans un top team, mais les portes se sont rapidement refermées. Sans son abandon à Imola, Pierre Gasly aurait d'ailleurs probablement obtenu un nouveau très bon résultat au sein d'une monoplace qui semble monter en puissance. Et cela tombe bien puisqu'AlphaTauri a donc confirmé la présence du Français dans son baquet pour 2021. Une information dont il avait connaissance bien avant l'officialisation.

«Je savais que je resterais avec l’équipe l’année prochaine un certain temps avant l’annonce»