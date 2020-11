Formule 1

Formule 1 : Ricciardo affiche de gros objectifs pour la fin de saison !

Publié le 9 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Le pilote Renault, Daniel Ricciardo, reste sur un podium lors du dernier Grand Prix en Italie. L’Australien nourrit légitimement de grandes ambitions pour cette fin de saison.

4 Grand Prix . C’est tout ce qu’il reste avant de connaître le classement final de cette saison 2020 de Formule 1. Une année durant laquelle l’écurie Française, Renault, aura brillé, grâce notamment à son chef de file Daniel Ricciardo. L’écurie française est 3e au classement constructeur et son pilote australien est, pour l’instant, 4e au classement des pilotes. Daniel Ricciardo reste sur un podium prometteur lors du Grand Prix d’Emilie Romagne et souhaite enchaîner sur cette fin de saison.

« Je veux garder cette dynamique »