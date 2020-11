Formule 1

Formule 1 : Quand Hamilton revient sur la succession de Schumacher !

Publié le 6 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Avec trois victoires consécutives, Lewis Hamilton a égalé puis dépassé le record de Michael Schumacher. Une succession qui rappelle l'arrivée du pilote britannique chez Mercedes.

En lice pour un septième titre mondial, Lewis Hamilton est en mesure d'égaler Michael Schumacher. Au-delà des sacres, le pilote britannique s'est emparé du record de victoires en Grand Prix. Une passation de pouvoir rendue possible par Mercedes. Seulement motoriste jusque-là, l'écurie de Brackley est revenue en Formule 1 en 2010 avec Nico Rosberg et Michael Schumacher. Une équipe germano-allemande. Sorti de sa retraite, le Kaiser a passé trois saisons au volant de Mercedes. En 2012, Michael Schumacher décide de se retirer définitivement. Et Lewis Hamilton reprend son baquet.

« Schumacher s'arrêtait et j'allais prendre sa place »