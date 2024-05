PSG : Transfert à 40M€, Al-Khelaïfi reçoit une plainte

Axel Cornic

Président de LaLiga, Javier Tebas n’a jamais été un grand ami du Paris Saint-Germain, qu’il a régulièrement critiqué tout comme ses propriétaires. Pourtant, dans un récent entretien accordé au Parisien il a pris tout le monde de court, même s’il n’oublie pas l’opération bouclée autour de Marco Verratti l’été dernier.

Depuis plus de dix ans qu’ils sont là, les investisseurs qataris se sont fait des amis... mais surtout beaucoup d’ennemis. Et le plus grand n’est autre que Javier Tebas, dont on ne compte plus les sorties cinglantes au sujet de la politiques menée par QSI avec le PSG.

« J’en avais discuté avec Nasser Al-Khelaïfi, mais ce que nous nous disons reste confidentiel »

Interrogé ce mardi par Le Parisien , il a une nouvelle fois attaqué le club parisien, notamment à cause du transfert de Marco Verratti l’été dernier vers Al-Arabi SC. « J’en avais discuté avec Nasser Al-Khelaïfi, mais ce que nous nous disons reste confidentiel. C’est vrai qu’à ce moment-là, je lui ai affirmé que le prix auquel il a été vendu n’était pas le prix de marché, et je continue de le penser » a expliqué le président de LaLiga.

« J’espère que ce genre de choses n’arrivera plus »