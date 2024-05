Dembélé : Le voyage à Cannes fait rager le PSG !

Thibault Morlain

Pendant que le PSG se déplaçait à Metz dimanche pour la dernière journée de Ligue 1, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé profitaient eux de quelques jours de vacances du côté de Cannes. Une escapade dans le sud de la France qui en a fait grincer des dents plus d’un. Cela serait notamment le cas du PSG, notamment surpris de voir Dembélé là-bas.

Absents du groupe du PSG pour affronter Metz, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé avaient obtenu quelques jours de vacances. Les deux Français en ont alors profité pour se rendre à Cannes, là où se déroule actuellement le célèbre Festival. Alors que cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux, ce voyage de Mbappé et Dembélé aurait fait rager au PSG.

« Où le PSG est plus surpris, c’est Dembélé »

Si Luis Enrique avait éteint la polémique après la rencontre face à Metz, il n’empêche que le voyage de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à Cannes aurait agacé le PSG, surtout en ce qui concerne l’ancien du FC Barcelone. « Au sein du club, ils ne sont pas étonnés de cette sortie de Mbappé, mais ils sont quand même très vexés. Le président est vexé. (…) Mais où le PSG est plus surpris, c’est Dembélé. Dembélé normalement, il s’inscrit dans la durée. Il ne part pas. Pourquoi Dembélé s’est greffé à Mbappé ? Peut-être qu’il est aussi sous l’influence de Kylian Mbappé, « allez viens on va se faire plaisir à Cannes ». Au sein du club, ça n’a pas du tout été apprécié », a lâché Jérôme Rothen sur RMC .

Un avenir au PSG pour Dembélé !