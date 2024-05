PSG : Mbappé «ouvre son coeur» et fait ses adieux !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine et a profité d’une soirée organisée par ses soins et son entourage lundi dans un restaurant parisien afin de faire ses adieux au club de la capitale. Bien entouré et notamment du président de la République Emmanuel Macron, Mbappé a parlé à coeur ouvert avant d’ouvrir le nouveau chapitre de sa carrière.

Une semaine jour pour jour après la cérémonie des Trophées UNFP au Pavillon d’Armenonville au cours duquel Kylian Mbappé avait remercié la quasi totalité de l’institution parisienne pour ses sept années passées au PSG, Mbappé en a remis une couche lundi soir devant un plus petit comité.

Restaurant parisien privatisé pour ses adieux, Mbappé a soigné ses invitations

Au sein du restaurant italien Gigi du 8ème arrondissement de Paris qu’il avait privatisé pour l’occasion, Kylian Mbappé a accueilli 250 personnes si l’on en croit les informations communiquées par Le Parisien, comprenant notamment le président de la République Emmanuel Macron ou quelques joueurs du PSG à l’instar de Lucas Hernandez, Achraf Hakimi, Danilo, Ousmane Dembélé, Milan Skriniar, Nordi Mukiele, Nuno Mendes et bien d’autres. Mais pas de Nasser Al-Khelaïfi, les relations entre Mbappé et le président du PSG étant qualifiées de glaciales puisqu’ils seraient « en froid polaire » d’après Le Parisien.

Transferts - Real Madrid : Mbappé n’arrive pas seul, il prévient ses potes https://t.co/6mUPnGnIBe pic.twitter.com/XhgVYLUDiY — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

«Vraiment des gens que j’ai envie de remercier du plus profond de mon cœur»