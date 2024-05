Mbappé : Le PSG annonce déjà son retour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre qu'Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé était l'un des grands absents du PSG dimanche soir à Metz pour le compte de la dernière journée de championnat, puisque l'attaquant français n'était pas convoqué par Luis Enrique. Un choix qui a fait polémique, mais l'entraîneur espagnol du PSG laisse entendre que Mbappé fera son retour pour la finale de la Coupe de France.

Kylian Mbappé a donc fait ses adieux à la Ligue 1 le 12 mai dernier avec la réception de Toulouse au Parc des Princes (défaite 1-3). L'attaquant français a décidé de quitter le PSG libre à l'issue de la saison, et il s'est retrouvé au coeur d'une nouvelle polémique puisqu'il n'était pas du déplacement parisien dimanche pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, à Metz (victoire 2-0). Mbappé a été aperçu à Cannes avec Ousmane Dembélé, avec déjà un air de vacances. Et pourtant, le PSG affrontera l'OL samedi prochain en finale de la Coupe de France.

« S'ils sont à Cannes, c'est comme ils veulent »

Interrogé au micro de Canal + dimanche soir sur les absences de Mbappé et Dembélé avec le PSG, Luis Enrique a tenu à éteindre l'incendie : « Parce que j'ai considéré que ça allait être comme ça, j'avais beaucoup de joueurs et mon travail est de prendre des décisions, continuellement. J'ai senti que d'autres joueurs pouvaient jouer et j'ai décidé le meilleur pour l'équipe (…) Les six joueurs qui étaient au repos aujourd'hui car pas convoqués peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se déconnecter. S'ils sont à Cannes ou que sais-je, c'est comme ils veulent », a indiqué l'entraîneur du PSG. Mais y a-t-il une chance de voir Kylian Mbappé jouer contre l'OL samedi prochain ?

« Je compte sur tous mes joueurs »