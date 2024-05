PSG : Mbappé fait polémique, Riolo balance tout

Hugo Chirossel

Alors que le PSG disputait son dernier match de championnat dimanche sur la pelouse de Metz (0-2), Kylian Mbappé, qui a bénéficié de quelques jours de repos, a été aperçu à Cannes en compagnie d'Ousmane Dembélé. Un épisode sur lequel est revenu Daniel Riolo, qui a au passage fait des révélations sur le comportement de l’international français ces dernières semaines

Avec un effectif remanié, le PSG est allé s’imposer sur la pelouse de Metz dimanche soir (0-2), pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Plusieurs joueurs avaient été laissés au repos par Luis Enrique, comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha et Gianluigi Donnarumma. Les deux internationaux français en ont profité pour se rendre à Cannes, ce qui fait beaucoup parler.

« Il ne s’entraîne plus depuis des semaines et des semaines »

« Depuis Dortmund, comme chaque année quand le PSG sort de la Ligue des champions, la saison est terminée. En revanche, on a une petite nouveauté cette année. Au moment d’aller faire ton dernier match de championnat, des joueurs sont écartés, pourquoi pas, mais les mecs sont en vacances. Être écartés et t’afficher en vacances avec reprise de l’entraînement mardi… », a déclaré Daniel Riolo, dans l’ After Foot sur RMC , avant de faire des révélations sur le comportement de Kylian Mbappé. « On va me dire, comme Mbappé est en rupture avec le club depuis des mois… De toute façon, il ne s’entraîne plus depuis des semaines et des semaines. La situation de Mbappé est claire depuis pas mal de temps, on l’a bien compris . »

« Luis Enrique ne peut pas l’encadrer »