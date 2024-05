PSG : Luis Enrique réalise un exploit historique !

Hugo Chirossel

Dimanche soir, Luis Enrique a conclu sa première saison en Ligue 1 par une victoire sur la pelouse de Metz (0-2). Déjà assuré d’être sacré champion de France, le PSG a décroché sa 13e victoire en championnat à l’extérieur, pour quatre matchs nuls. Sous les ordres du technicien espagnol, le club de la capitale s’est ainsi offert un nouveau record

Sans la grande majorité de ses cadres, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha ainsi que Gianluigi Donnarumma, laissés au repos, le PSG est allé s’imposer sur la pelouse de Metz dimanche soir (0-2), pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Les Parisiens s’en sont remis à Carlos Soler et Lee Kang-In pour l’emporter, eux qui étaient déjà assurés depuis un moment d’être sacrés champions de France, pour la 12e fois dans l’histoire du club, un record.

Mbappé - PSG : Luis Enrique fait une annonce surprenante ! https://t.co/80Mm75adD6 pic.twitter.com/4mrYMrcrg6 — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Le PSG invaincu à l’extérieur

Mais en s’imposant à Metz dimanche, les hommes de Luis Enrique ont décroché un autre record. En effet, le PSG a obtenu sa 13e à l’extérieur de la saison, pour quatre matchs nuls. Le club de la capitale est donc invaincu hors de ses bases, ce qui n’avait encore jamais été fait sur l’ensemble d’une saison de Ligue 1, comme indiqué par Opta . Les Parisiens n’ont même jamais été menés au score à l’extérieur cette saison en championnat.

Seulement deux défaites en championnat

Les deux seules défaites du PSG sont intervenues à domicile, contre l’OGC Nice (2-3) et Toulouse (1-3). Mais la saison du club de la capitale n’est pas encore terminée pour autant. Luis Enrique et ses hommes ont encore une rencontre à disputer, la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain. Ils seront opposés à l’OL, qui en s’imposant face à Strasbourg dimanche (2-1), a d’ores et déjà assuré sa qualification en Ligue Europa. Le 21 avril dernier, le PSG s’était imposé lors de la réception de Lyon (4-1), qui depuis a enchaîné quatre victoires consécutives.