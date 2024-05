PSG : «C’est le PQ»… L’improbable clash avec Daniel Riolo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le cas Bradley Barcola a beaucoup fait parler durant la saison, alors que le joueur du PSG n’a pas échappé à certaines critiques malgré son jeune âge, et notamment celles de Daniel Riolo. De quoi faire réagir Laurent Paganelli et Frédéric Antonetti dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. Le journaliste de RMC n’a pas manqué de leur répondre.

Avec 5 buts et 9 passes décisives en 41 apparitions, Bradley Barcola a dépassé les attentes placées en lui l’été dernier au moment de son arrivée en provenance de l’OL. Malgré le coût de son transfert (50M€), l’attaquant aujourd’hui âgé de 21 ans n’était pas destiné à prendre une telle importance au PSG, mais Luis Enrique est rapidement tombé sous son charme, et il en est de même pour Didier Deschamps, retenant Bradley Barcola pour l’Euro (14 juin - 14 juillet). Pas de quoi empêcher certaines critiques de fuser.

Il lâche un aveu inattendu sur cette recrue du PSG https://t.co/dXb9teLX2N pic.twitter.com/QkowYl2APb — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Paganelli et Antonetti répondent à Riolo

Daniel Riolo s’est notamment lâché au sujet du joueur formé à l’OL, rebaptisé « Bambi » pour son inexpérience. « Cette histoire de jeunesse, je n’accepte pas l’argument », lâchait le journaliste après le nul du PSG contre Newcastle (1-1) en novembre, rencontre marquée par les gros ratés de Barcola devant le but. Des critères sévères au regard de Laurent Paganelli, s’exprimant sur le sujet dans le Canal Football Club . « Il vient quand même des quartiers, c'est un exemple. Il faut revenir là-dessus et sur les mecs qui l’ont détruit à un certain moment, les imbéciles. Comme quoi des fois il vaut mieux fermer sa gueule plutôt que d'anticiper et dire des conneries. Franchement il mérite sa sélection ». Des propos appuyés sur le plateau par Frédéric Antonetti : « Ceux qui disent des conneries, c’est qu’ils ne sont pas compétents ». Daniel Riolo n’a pas manqué de leur répondre.

« Torchons et serviettes c’est pas le même tiroir… enfin là c’est même le PQ »