Mercato - OM : Une offre est partie pour le nouvel entraîneur

Axel Cornic

Avec le départ de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria va une nouvelle fois devoir trouver un entraineur à l’Olympique de Marseille. Selon nos informations le grand favori est Paulo Fonseca, mais d’autres pistes semblent avoir été activées par le président de l’OM avec notamment Roberto De Zerbi, qui va quitter Brighton après deux saisons.

Le casting est lancé pour trouver le cinquième entraineur de l’OM, en moins d’un an ! Après Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, le président Pablo Longoria devra trouver l’homme capable d’emmener un peu plus de stabilité au sein d’un club qui a connu une saison très agitée.

L’OM veut Fonseca, mais...

Dès le 10 avril dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que la grande priorité de Longoria n’est autre que Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC. Mais le Portugais a la cote à l’étranger avec notamment l’AC Milan, qui cherche un remplaçant à Stefano Pioli et pourrait donc le souffler à l’OM. Les Rossoneri ont en effet un argument de poids pour le convaincre, puisque contrairement aux Marseillais ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine.

De Zerbi étudierait toujours l’offre