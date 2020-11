Formule 1

Formule 1 : Leclerc évoque la comparaison entre Hamilton et Schumacher

Publié le 5 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Au cours d'un entretien accordé pour le média allemand SportBILD, Charles Leclerc a évoqué la comparaison entre Lewis Hamilton et Michael Schumacher, alors que le Britannique est sur le point d'égaler l'ancien pilote Ferrari.

Auteur d'un quasi sans faute cette saison, Lewis Hamilton est plus que jamais proche de remporter son septième titre de champion du monde des pilotes, le quatrième consécutif. En cas de victoire lors du prochain Grand Prix de Turquie, le pilote britannique ne pourra ainsi plus être rattrapé par son dauphin et coéquipier Valterri Bottas, lui permettant d'égaler le record historique détenu par Michael Schumacher, et ses 7 titres de champion du monde. Au moment d'évoquer qui est son favori entre Michael Schumacher, légende de l'écurie Ferrari et Lewis Hamilton, un de ses concurrents à l'heure actuelle, Charles Leclerc a préféré apprécier le talent de deux légendes de Formule 1.

« Ce sont deux sportifs fantastiques qui ont eu un succès incroyable en F1 »