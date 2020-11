Formule 1

Formule 1 : Ça se précise pour l’avenir de Romain Grosjean !

Publié le 13 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

L’an prochain, Romain Grosjean ne roulera plus sous les couleurs de Haas, tout comme son coéquipier Kevin Magnussen. Le Français travaille à son avenir, et se rapproche de plus en plus de l’IndyCar.

C’est une page de la Formule 1 qui se tourne avec ces départs. En quittant Haas, Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont très probablement dit adieu à la F1 en vue de la saison prochaine. Et tandis que les écuries s’adonnent à un véritable jeu des chaises musicales dans les baquets, les successeurs du Français et du Danois ne sont pas encore connus, même si un certain Mick Schumacher tiendrait la corde. Romain Grosjean, quant à lui, imagine toujours son avenir du côté de l’IndyCar, comme il l’a confié dans des propos relayés par Motors Inside .

« Il y a de bonnes chances de gagner des courses »