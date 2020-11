Formule 1

Formule 1 : La révélation fracassante de Lewis Hamilton sur son avenir

Publié le 12 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, Lewis Hamilton s'est exprimé au sujet de son avenir en conférence de presse avant le Grand Prix de Turquie, affirmant son désir de poursuivre l'aventure avec son écurie actuelle.

Après une nouvelle saison dominée de bout en bout, Lewis Hamilton aura l'occasion de décrocher son septième titre de champion du monde des pilotes lors du Grand Prix de Turquie. Le pilote britannique égalera ainsi le record de Michael Scumacher, et décrochera par la même occasion son quatrième sacre consécutif. Toutefois, alors que tout semble positif pour Lewis Hamilton, la pression monte autour de Mercedes, alors que le pilote n'a toujours pas prolongé son contrat, et sera ainsi libre dans quelques semaines. Toutefois, alors que Toto Wolff a récemment évoqué cette situation, Lewis Hamilton a également pris la parole ce jeudi, affirmant son désir de poursuivre l'aventure.

« Je suis très conscient de l'idée que je veux continuer avec Mercedes »